Superbike, Gp Olanda: Davies domina seconde libere

Dominio britannico anche nella seconda sessione di prove libere del Gp Olanda . Chaz Davies fa registrare il miglior tempo ad Assen, girando in 1'35"748. Alle sue spalle si piazzano altri tre connazionali, Tom Sykes (Kawasaki), staccato di 0"320, Jonathan Rea (Kawasaki) a 0"442 e Leon Haslam (Aprilia) a 0"732. Non riesce a ripetere l'impresa delle prime libere (2° posto) van der Mark , la sua Honda chiude con il quinto tempo.

Non brillano i tre italiani impegnati, Ayrton Badovini (Bmw) non va oltre l'11mo tempo accusando un ritardi di 1"571, peggio di lui fa Matteo Baiocco (Ducati), solo 13mo a 1"641. Nelle retrovie Niccolò Canepa (Ebr). In classifica generale i primi quattro posti sono occupati da piloti britannici, guida Rea a quota 140, seguono Haslam a 114, Davies a 83 e Sykes a quota 66.