Superbike, Giugliano: "Tornato nel mio mondo"

Davide Giugliano è pronto a tornare protagonista in Superbike dopo un periodo per lui tutt'altro che semplice. Nel 2015 due brutti infortuni lo avevano limitato ad appena una decina di corse, mentre il suo 2016 si era chiuso con un ritiro nell'ultimo round in Qatar. Il 2017 è stato l'anno dell'addio alla Ducati del team Aruba.it e dell'esperienza nel campionato britannico, prima dei test con Honda e dell'accordo che gli ha permesso di scendere in pista con la CBR1000 al Lausitzring.