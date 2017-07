Superbike, Giugliano sulla Honda di Hayden

24 luglio 2017

Assente Stefan Bradl, impegnato alla 8 Ore di Suzuka, con l'ex ducatistsa girerà anche il test rider Michele Magnoni. “Con il lungo periodo di pausa tra Laguna Seca e Lausitzring, stiamo lavorando al massimo per migliorare la Fireblade ed essere pronti per la seconda metà della stagione. Questo test sulla pista tedesca ci darà l’opportunità di provare nuovi elementi del pacchetto e di continuare a sviluppare la moto. Voglio ringraziare molto Michele Magnoni, il nostro collaudatore, e Davide Giugliano per la sua disponibilità di unirsi a noi. Siamo sicuri che il suo contributo sarà importante per il team e per Stefan, che adesso è impegnato a correre in Giappone la 8 Ore di Suzuka”, ha commentato il team manager Ronald ten Kate.



Accanto al nome di Giugliano, a Lagua Seca si era fatto anche quello di Ben Spies, vecchia conoscenza del Mondiale Superbike, di cui è stato campione, con un gran desiderio di tornare in sella a quattro anni dal suo ritiro a fine 2013.