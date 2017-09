Superbike, Giugliano sulla Honda a Magny-Cours e Losail

14 settembre 2017

Non è finita l'avventura di Davide Giugliano in sella alla Honda nel Mondiale Superbike. Dopo la toccata e fuga del Lausitzring, il pilota romano tornerà alla guida della CBR1000RR nei round di Magny-Cours (29 settembre-1 ottobre) e Losail (2-4 novembre). Giugliano prenderà così il posto di Takumi Takahashi, che è stato scelto per affiancare Bradl sulla moto dello sfortunato Hayden a Portimao e Jerez, e che dovrà dividersi tra l'Europa e il campionato nipponico. Possibile che la presenza del giapponese favorisca l'arrivo di nuovo materiale direttamente dal reparto corse della Honda e che proprio Giugliano avrà modo di collaudare in pista, sfruttando la sua grande esperienza.