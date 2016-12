Superbike, Giugliano si allena con Biaggi: pronto per Imola

Il rientro in pista si avvicina per Davide Giugliano. Almeno quello nel Mondiale Superbike, visto che il pilota della Ducati si è allenato con una moto da supermotard sulla pista di Latina. Al suo fianco un collega di "livello", che risponde al nome di Max Biaggi. Insomma, gli avversari sono avvertiti: quello che ritroveranno a Imola sarà un Giugliano in grande spolvero.