Superbike: Giugliano può essere l'alleato di Davies

Doveva pensare al mondiale Ducati o no? La domanda serpeggia e non solo nel nostro sondaggio. Per quanto - poco - possa contare la mia opinione: no, giusta la scelta di andare a prendersi un secondo posto, che avrebbe potuto essere anche un primo. Il dovere di Giugliano è quello di ritrovare la velocità in modo costante e va bene, ma anche quello di mettersi davanti a Rea. L'ha fatto. Se poi Davies incappa in un anteriore sghembo, non può essere un problema di Davide.



Mi spiego: senso di squadra e accortezza ci sono stati e il sorpasso arrivato in netto ritardo rispetto alle possibilità lo dimostra. Il pensiero fisso del 34, in quei frangenti, era quello di non fare danni, unito alla curiosità di un eventuale cartello esposto dalla squadra, se ci fosse stata la decisione dei piani alti di pensare al mondiale di Chaz. Così non è andata. Nel box nessuno ha mai accennato a ordini di scuderia, quindi ben venga un sorpasso che rimanda in orbita il morale di un pilota che da adesso sì, con Davies a posto, potrá aiutare il capitano a rubare punti a Jonnhy.



Giugliano era nettamente più veloce di Davies e inanellava giri veloci: "costringerlo" a chiudere dietro a Chaz sarebbe stato un colpo definitivo in un rapporto che sta attraversando momenti non facili. E infatti Ducati non ha mai preso in considerazione l'ipotesi. Semmai in quell'angolo del box si deve ripartire da qui, dalla consapevolezza che le potenzialità sono molto alte, che la voglia e il pelo non sono mai mancati (in condizioni delicate come quelle di questa gara 2 malese a maggior ragione) e che con un buon feeling, anche sull'asciutto, i giri veloci arrivano eccome. Mancano ancora sette tappe alla fine: Davies potrebbe avere un alleato perfetto, Giugliano potrebbe tornare a divertirsi e costruire soddisfazioni imminenti ma soprattutto future.