Superbike, Giugliano beffato dalle Kawasaki a Imola

All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è assistito a un antipasto di Superpole, con il duello tra Kawasaki e Ducati. A entusiasmare è stato soprattutto Giugliano, in grado di mostrare un livello di forma incredibile al rientro dopo due mesi e mezzo di stop, tanto da chiudere al terzo posto proprio davanti proprio al compagno di box Cha Davies. Peccato che Rea e Sykes gli abbiamo strappato la prima posizione quando ormai pregustava il ritorno al vertice. Dietro a Verdone e Rosse, ecco Leon Haslam, in cerca di quel paio di decimi che gli permetterebbero di agganciare il gruppo di testa. Il centauro inglese ha comunque preceduto il connazionale Alex Lowes (Suzuki), il pilota di casa Ayrton Badovini (BMW), un David Salom tornato su ottimi livelli in sella alla ZX-10R del Team Pedercini e l’argentino Leandro Mercado (Ducati). Completa la top 10 il campione in carica Sylvain Guintoli (Honda), sempre distanziato dai primi, ma comunque più a suo agio sulla pista romagnola del compagno di squadra Michael van der Mark, solo tredicesimo dopo il podio di Assen. La pista di Imola si dimostra come sempre di difficile interpretazione per i nuovi arrivati, vista la quindicesima posizione di Jordi Torres (Aprilia), preceduto da un Leon Camier (MV Agusta ) più in difficoltà rispetto alla mattinata ed unico pilota in pista non in grado di migliorarsi rispetto al primo turno.

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE