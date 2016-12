Superbike, Giugliano a Laguna Seca con in testa (e non solo) Schwantz

"Piloti vecchio stile" si nasce e soprattutto tra piloti vecchio stile ci si riconosce a distanza. Ci si fiuta. Ecco allora che in quel di Laguna un 34 incontrerà l'altro, anzi il 34 storico seguirà passo passo il 34 in rosso, per un fine settimana da raccontare ai 34 che verranno. Davide Giugliano prima se lo guardava alla tele Schwantz, come molti di noi, poi l'ha conosciuto e ne è diventato amico, scoprendone i punti in comune che vanno al di là dello stile di guida e della tendenza innata a dare in pista manciate di tutto quello che si ha. Quindi massimo rispetto, come si legge in una delle vignette, e casco di Davide dedicato...un po' Giugliano e un po' Kevin, come vedrete in anteprima qui, appena il 34 sbk ci dará l'ok per svelare i nuovi colori. Altro? Certo: Kevin non solo bazzicherà il box Ducati sponda 34 ma lo seguirà ovunque e qualcuno parla addirittura di una ombrellina special edition che per l'occasione non sarà la classica biondona californiana ma appunto Schwantz! Se poi Davide ci guadagni o meno nello scambio...a voi l'ardua sentenza.