Superbike Germania: Sykes vola anche nelle Libere 2, poi la pioggia blocca tutti

Tom Sykes si conferma il più veloce anche nelle Libere 2 al Lausitzring, nona prova del mondiale Superbike. Il pilota Kawasaki migliora il crono della mattinata e chiude in 1'37''172 , prima che la pioggia si abbatta sul tracciato interrompendo a lungo la sessione e impedendo ulteriori ritocchi ai tempi.Tra i pochissimi a migliorare anche Marco Melandri , che chiude in quinta posizione e si assicura l'accesso diretto in Superpole 2 con la sua Ducati.

L'obiettivo di Tom è chiaro: mettere il più a lungo possibile i bastoni tra le ruote al vicino di box Johnny Rea, fino a questo momento dominatore assoluto del mondiale. Magari passando attraverso una superpole (sarebbe la quarta per lui in stagione) che lo proietterebbe a quota 42 totali in carriera, a una sola lunghezza di distanza dal record di Troy Corser.



In una sessione caratterizzata dalle cadute e dall'arrivo di una pioggia torrenziale sul tracciato tedesco, è proprio Sykes a migliorare dopo pochi minuti il già strepitoso tempo della mattinata, ritoccando così il record della pista. Lo segue a ruota Melandri, che risale fino alla quinta posizione (1'37''858 il tempo finale) dopo i problemi elettronici della FP1. Con il ravennate si migliorano anche Van der Mark e De Rosa, tra i più svelti a tentare il giro lanciato, che restano però fuori dalla top 10.



A 35 minuti dalla fine lo stesso Sykes rimane coinvolto in una caduta senza conseguenze alla curva 4, mentre poco dopo è la volta di Bradl (per lui una brutta botta al gomito sinistro), scivolato sull'olio perso dalla M1 di Lowes, che costringe la direzione di gara a esporre le bandiere rosse per permettere la ripulitura della pista. Mentre i piloti sono ai box, ci si mette anche il maltempo a compromettere il turno, rallentando moltissimo la ripresa dei lavori (quasi un'ora e mezza di stop alla fine) e poi impedendo ulteriori miglioramenti dei tempi della FP1.



In top 10 restano così, oltre ai "Fab 4" Sykes-Rea-Davies-Melandri, anche le Aprilia di Savadori e Laverty, la BMW del padrone di casa Reiterberger (wild card nel round tedesco), la MV Agusta di Camier, l'altra BMW di Torres e la Yamaha di Lowes. Partiranno dalla Superpole 1 tutti gli altri italiani.



Sabato alle 10.30 partirà la caccia alla pole position, mentre alle 13 ci sarà il via a Gara 1. Il tutto con l'incognita del pazzo meteo del nord-est della Germania.