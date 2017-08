Superbike Germania, Davies: "Carico per il finale di stagione"

20 agosto 2017

Per Chaz è stata tutt'altro che una passeggiata: "Partire nono è complicato. Quando mi sono trovato davanti Marco e Johnny non riuscivo a trovare spiragli per infilarli, ma sono riuscito a fare dei bei sorpassi".





Comunque contento il leader del mondiale: "La mia partenza è stata davvero incredibile, ho cercato di essere aggressivo da subito e fare più passi avanti possibile. Il passo era ottimo, il mio come quello di Marco, ma onestamente Chaz era su un altro livello. Non posso dire che qualcosa è andato storto, è stato lui che è stato davvero impressionante. Ho cercato di stargli attaccato quanto potevo, ma un decimo dopo l'altro mi ha staccato. Congratulazioni a lui, io sono contento del mio sforzo perché ho dato il 100% in una gara molto fisica, su un tracciato così sconnesso. Vediamo la prossima gara, non vedo l'ora di tornare a correre e fare altri passi avanti".



Sorrisi anche per Marco Melandri, tornato sul podio dopo tre gare: "Dopo la gara di ieri non avrei creduto di finire sul podio, per altro non tanto lontano dal primo. Oggi invece quando ho visto che mancava solo qualcosina un po' mi scocciava. Abbiamo fatto un gran lavoro, anche se in alcuni settori ho continuato a fare fatica. La moto era piuttosto nervosa e anche se ho girato parecchio depotenziato dovevo parzializzare molto il gas. Ho cercato di fare il mio passo e finire la gara, sono molto contento. Volevo dedicare il podio a Caricasulo che ci ha fatto spaventare..."