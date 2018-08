Superbike, gara 1 Assen: Rea domina, Davies 3°

21 aprile 2018

Rea come Carl Fogarty: il campione del mondo ha eguagliato il record di 12 vittorie ad Assen e in gara 2 può addirittura batterlo. L'ottava vittoria consecutiva nell'Università delle moto è stata da campione vero. Il numero 1 della Kawasaki ha messo le cose in chiaro alla curva 3 e poi ha amministrato. Intelligente quando Lowes ha provato a infastidirlo, superbo nel finale quando ha deciso di salutare la compagnia del padrone di casa Van de Mark. Buona la gara dell'olandese con la Yamaha che, sul circuito amico, ha stracciato il compagno Lowes che era scattato dalla pole position salvo poi retrocedere giro dopo giro (12°).



Capitolo Ducati. Sorride Chaz Davies che ha costruito la sua gara in rimonta e poi si è difeso con le unghie nell'ultimo giro dall'attacco di Tom Sykes (4°). Partito male il pilota della Kawasaki ha avuto il passo per risalire, ma non è riuscito a strappare il podio al ducatista. Delusione e rabbia, invece, per Marco Melandri. Tantissimi problemi d'assetto per il numero 33 che ha dovuto tagliare il traguardo dietro anche a Fores con la Ducati non ufficiale.