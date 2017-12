Superbike, Gagne sulla Honda con Camier

7 dicembre 2017

Gagne di fatto prende il posto di Stefan Bradl. “Per me è un sogno che si avvera il poter prendere parte ad una stagione intera del Mondiale Superbike insieme al Red Bull Honda World Superbike Team. Non posso che ringraziare Red Bull, Honda e Ten Kate per avermi dato l’opportunità di prendere parte a tre round quest’anno in sella alla Honda CBR1000RR Fireblade SP2. Ho imparato davvero molto e trovato un buon feeling con la squadra, quindi non vedo l’ora di iniziare. Il 2018 sarà un anno davvero entusiasmante per me, con tanti viaggi e gare su alcuni dei tracciati più belli al mondo. Voglio ringraziare ancora tutti coloro che mi hanno aiutato ad ottenere questa possibilità, mi sento pronto per la sfida che mi attende”, ha detto l'americano.