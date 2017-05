Superbike, Fritz torna a casa: il peggio è passato

3 maggio 2017

E' definitivamente passata la grande paura per Marvin Fritz. Il giovane tedesco, vittima di un pauroso incidente durante la gara della Superstock 1000 ad Assen, è stato infatti dimesso. Il pilota della Yamaha ha lasciato l'ospedale di Groningen, dove era ricoverato da domenica pomeriggio, per fare ritorno a casa in Germania in seguito ai miglioramenti mostrati. Il grosso dell'ematoma al polmone è rientrato e adesso potrà iniziare la riabilitazione.