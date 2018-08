Superbike, Fritz è cosciente e stabile

1 maggio 2017

Arrivano buone notizie dall'ospedale di Groningen, dove si trova ricoverato Marvin Fritz, il giovane pilota rimasto coinvolto in un grave incidente durante la gara della Superstock 1000 ad Assen. Il tedesco è cosciente e stabile ed è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva. Fritz presenta un ematoma a un polmone e resterà in osservazione per alcuni giorni. Se le sue condizioni dovessero continuare a migliorare, verrà presto dimesso.