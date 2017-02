Superbike, ecco il team Honda

6 febbraio 2017

E' stata presentata all'Hangar 7 di Salisburgo, in Austria, la nuova squadra Honda per il prossimo Mondiale Superbike. Sono stati Nicky Hayden e il neo arrivato Stefan Bradl a togliere i veli alla CBR1000RR Fireblade griffata Red Bull. “Si tratta di un nuovo anno con una nuova moto, un nuovo sponsor e un nuovo compagno di squadra, ci sono molti cambiamenti in vista. Questo è il mio secondo anno in Superbike, userò l'esperienza maturata lo scorso anno per raggiungere un livello superiore. Dovremo concentrarci ora e lavorare sodo per essere pronti in vista del round inaugurale della stagione. Il livello è più alto che mai e abbiamo un grande lavoro da fare. Siamo tutti molto motivati e sono impaziente", ha detto Hayden.