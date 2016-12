Superbike, è ufficiale: la Honda ingaggia Hayden

8 ottobre 2015

Adesso è ufficiale: Nicky Hayden passa in Superbike con la Honda. A dare l'annuncio è stata la stessa Casa giapponese, precisando che a fianco dell'americano proveniente dalla MotoGP è stato riconfermato l'olandese Michael van der Mark. Il debutto di Hayden sulla CBR Fireblade è previsto a novembre con due test in Spagna. Per lui si tratta di un ritorno alle derivate di serie, dove era stato campione Usa.