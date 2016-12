Superbike, è Baiocco il più veloce nei test di Jerez

21 settembre 2015

Con il passare delle ore le temperature di aria ed asfalto sono salite rapidamente, rendendo impossibile migliorare i tempi. Presenti tutte le squadre ufficiali (a eccezione della Suzuki) e tanto il lavoro in pista nelle sette ore a disposizione, per portare avanti lo sviluppo. In Kawasaki ci si è concentrati perlopiù sull’elettronica delle due ZX-10R, ma la giornata non è stata comunque esente da "complicazioni" sia per Rea, sia per Sykes, autori di una caduta a testa. Per il nordirlandese c’è stato anche un problema tecnico nel pomeriggio. In Ducati, Davies e il collaudatore Luca Scassa hanno sia provato nuovo materiale per gli ultimi due round che altro per il 2016. Haslam ha continuato a lavorare sulla messa a punto della sua Aprilia RSV4 RF, mentre l’attenzione di Jordi Torres si è rivolta principalmente alla soluzione dei problemi che lo hanno limitato nel fine settimana di gare. Giornata di test importante per il team MV Agusta, che ha potuto provare una nuova evoluzione a livello di software, sviluppata sulla base dei dati accumulati durante il campionato. Camier ha inoltre continuato a verificare settaggi del motore e dello scarico. Michael van der Mark ha verificato alcune gomme da qualifica comprate da Honda per questo test e provenienti dal reparto corse Pirelli.