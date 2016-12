Superbike: Ducati senza timori reverenziali

Giugliano è in pieno cammino stra-positivo, con il dovere soprattutto di non commettere errori e una volta al 100 per cento di confidenza, potrà azzardare e fare l'ultimo passo. Senza dimenticare che la preparazione invernale in moto non è stata la stessa di quelli davanti. In ogni caso la Ducati ce la fa e ce la deve fare. Perchè quantomeno non ha i timori reverenziali dei quali è zuppo ormai il casco di Sykes, annichilito da Rea. Ha da un lato - Davies - un pilota pronto, più forte in staccata di Rea e consapevole di dover puntare al titolo, dall'altro - Giugliano - uno dei massimi talenti in griglia che doveva fare quello che sta facendo: indirizzarlo, tutto il talento, e non farlo partire da solo per lidi pericolosi. Sarà fondamentale già il secondo round (13 marzo in Thailandia), per presentarsi poi ad Aragon belli vicini vicini a Jonnhy. Senza contare che tutto il resto della griglia è piena di possibili jolly pronti a sparigliare.