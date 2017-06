Superbike, Ducati e Melandri verso il feudo Misano

15 giugno 2017

Il Mondiale Superbike approda a Misano con tutti gli occhi puntati sulla Ducati. Sul tracciato romagnolo le moto di Borgo Panigale hanno un palmares da record: 28 vittorie (il numero più alto per un produttore su qualsiasi tracciato nella storia della Sbk), 11 pole e 76 podi. Numeri che Marco Melandri vorrebbe ritoccare anche per dare una svolta alla sua stagione. "Possiamo dare un'aggiuntina a questi numeri, non sarebbe male. Poi, vincere da pilota italiano su una moto italiana nella gara di casa, è una cosa che mi sogno di notte. Ci spero davvero. Abbiamo lavorato tanto, partiamo con le idee chiare e siamo abbastanza positivi", ha detto a Sport Mediaset.