Superbike, Ducati a Imola per fermare Rea

8 maggio 2018

"Sento di arrivare a Imola nel momento giusto, sono molto emozionato ma allo stesso tempo concentrato e pieno di energie. Non ho ancora vinto lì in Superbike, ma ogni anno è una storia a sé e sono convinto che potremo essere protagonisti. Gli ultimi test mi hanno dato molta fiducia, abbiamo fatto un grande passo avanti e capito che cosa ci limitava. Sono più determinato che mai a tornare a giocarmi la vittoria. Tutto è ancora possibile ma non bisogna sprecare le occasioni. Sarà una gara da non perdere", ha detto.

Ma la gara di Imola avrà un sigjnficiato speciale soprattutto per Kenan Sofuogliu. Il turco, infatti, ha annunciato che proprio in Italia chiuderà la sua carriera da pilota. In bacheca ha cinque titoli Supersport, ma anche tanti, forse troppi, incidenti che ne hanno segnato pesantemente il fisico. E a 33 anni è arrivato il momento di dire basta. "Ho deciso di ritirarmi dalle corse prima di quanto pensassi all’inizio, ma non posso dire di essere triste, perché sto già allenando e seguendo un po’ di piloti turchi che terranno alta la bandiera per me. Ho iniziato a correre 20 anni fa, con l’obiettivo di gareggiare nei campionati mondiali, ho vinto il titolo cinque volte e sono veramente grato per questo", ha spiegato il pilota del team Puccetti,.