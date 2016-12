Superbike, Donington: Leon Haslam beffa le Kawasaki nel quarto turno

Leon Haslam (Aprilia) firma il quarto turno di prove libere del round di Donington , girando in 1:28.163. Befffato per soli 87 millesimi Sykes , che tiene dietro l'altra Kawasaki di Rea (+0.120). Gestisce con il 4° tempo Giugliano (Ducati, +0.242), che vede alle sue spalle Lowes (Suzuki, +0.367) e Davies (Ducati, +0.500). Van Der Mark con la migliore delle Honda è 7° (+0.622), davanti a Torres (Aprilia) e Camier (MV Agusta, +0.845).

E' un bel colpo di reni quello di Haslam. Quello che proprio sotto la bandiera a scacchi, rilancia le quotazioni dell'Aprilia. Un mix di orgoglio e velocità per l'inglese, che premia anche i due connazionali che lo seguono. Sykes e Rea, dominatori del turno, con tutta l'intenzione di animare parecchio la Superpole... Facendo attenzione a Giugliano che si difende e gestisce gli arrembanti Lowes e Davies che sentono altrettanto la gara di casa... Notevole anche la prestazione della coppia Baiocco-Badovini, rispettivamente su Ducati e BMW, che si prendono il 10° e 11° tempo.



