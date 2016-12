Superbike, dominio Kawasaki nei test di Jerez Sykes precede Rea, Davies primo degli altri. Lowes e van der Mark vanno ko

26 novembre 2015

Il quarto giorno di test Superbike a Jerez finisce con due Kawasaki davanti ed è un dato che si ripete. Dopo un giorno di pausa tornano in pista le verdone e non c'è nessuno in grado di contrastarne la supremazia. La tabella tempi dice che Sykes precede il campione del mondo Rea, ma fra i due ci sono soltanto 10 millesimi. Per Sykes continua il lavoro sul passo. E' instancabile nella dedizione con cui mette insieme novanta giri a metronomo, riuscendo a stare sull'1'40" per ben 14 volte nel corso della giornata. Gli tiene testa il compagno di team Rea, che gira sullo stesso ritmo e si produce, unico in pista, in una simulazione di 12 giri consecutivi. Il primo degli inseguitori è Chaz Davies, unico pilota non Kawasaki a fissare un 1'40" (anche se per un solo giro).

Il distacco è di circa mezzo secondo ma il ducatista riesce a fare un deciso passo avanti. E migliora rispetto al suo personale del mercoledì anche Nicky Hayden. Lo statunitense è sempre più a suo agio sulla Honda CBR e fa sua la quarta posizione, a un decimo e mezzo da Davies. La sua è l'unica Honda in pista per il forfait di Van Der Mark, che rientra a casa a causa di una tendinite all'avanbraccio destro con conseguenze sui movimenti del polso. Ed è una sola anche la Yamaha in pista, ovvero quella di Sylvain Guintoli. Dopo il violento highside di mercoledì Alex Lowes lascia Jerez per curare la spalla sinistra. Venerdì ultimo giorno di test.

I TEMPI 1- Tom SYKES / Kawasaki ZX-10R / 1’40.316 / 90 laps / Best Lap: 76

2- Jonathan REA / Kawasaki ZX-10R / 1’40.326 / 77 laps / Best Lap: 75

3- Chaz DAVIES / Ducati Panigale R / 1’40.867 / 61 laps / Best Lap: 29

4- Nicky HAYDEN / Honda CBR1000RR SP / 1’41.004 / 85 laps / Best Lap: 37

5- Xavi FORES / Ducati Panigale R / 1’41.040 / 46 laps / Best Lap: 32

6- Davide GIUGLIANO / Ducati Panigale R / 1’41.047 / 51 laps / Best Lap: 45

7- Leon CAMIER / MV Agusta F4 RR / 1’41.766 / 63 laps / Best Lap: 32

- Sylvain GUINTOLI / Yamaha YZF-R1 / nessun tempo registrato



