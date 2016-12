Superbike, dominio Ducati nelle libere 1 di Imola

Davies ha piazzato la sua zampata all’ultimo tentativo prima della bandiera a a scacchi, che ha comunque limato quello che era già il miglior riferimento di sessione. Dietro il britannico ha chiuso un Davide Giugliano già molto competitivo nonostante lo stop di due mesi e mezzo: il pilota romano non si è fatto attendere per tornare nei piani alti della classifica e mettersi alle spalle anche le due Kawasaki. Quanto a Leon Haslam, l'inglese è apparso più in difficoltà rispetto agli avversari diretti, ma in risalita nel finale. Sesto, sebbene con un secondo pieno di distacco, è David Salom in sella alla terza ZX-10R ufficiale, gestita da Pedercini. Tra i primi dieci Ayrton Badovini, Leon Camier, Sylvain Guintoli (Honda) e Alex Lowes (Suzuki). Buon ritorno alle corse per il sostituto di Nico Terol nel Team Althea, Michel Fabrizio, undicesimo con due secondi dalla vetta, mentre l’eroe di Assen Michael van der Mark, alfiere della Honda, ha concluso in dodicesima piazza. Cadute per Leandro Mercado (Ducati) e Christophe Ponsson (Kawasaki), con il francese sottoposto ad accertamenti presso il centro medico del circuito.