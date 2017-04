Superbike: De Rosa torna in sella sulla Bmw

8 aprile 2017

Fuori Markus Reiterberger , dentro Raffaele De Rosa : cambio in casa Althea Bmw . Il tedesco ha deciso di lasciare il Mondiale Superbike per recuperare al 100% la condizione fisica persa dopo le due fratture alle vertebre T10 e T12 nel corso della gara di Misano dello scorso anno. Chance per il pilota napoletano che torna in sella già a partire da Assen.

“Dopo aver fatto delle attente valutazioni ho deciso di interrompere la mia partecipazione al campionato Mondiale Superbike. Dopo aver iniziato molto bene la stagione 2016, quest’anno non sono stato in grado di continuare ad ottenere buoni risultati. Ho quindi scelto di fermarmi per dedicarmi al mio completo recupero ed alla mia carriera motociclistica. Ho apprezzato molto l’esperienza che ho potuto trascorrere nel mondiale Superbike con l’Althea BMW Racing Team e adesso non vedo l’ora di poter affrontare nuove sfide. Sento la necessità di ringraziare i miei sponsor, per avermi permesso di partecipare al Mondiale. BMW Motorrad per la loro fiducia e passione. Ringrazio anche tutto lo staff del team Althea BMW Racing per il loro lavoro. Sono sempre stato sostenuto in modo positivo dai miei amici, dalla mia famiglia e dai miei tifosi e sono a tutti molto riconoscente. Era sempre stato il mio sogno gareggiare nel Mondiale Superbike e, grazie all’esperienza che ho avuto, mi impegnerò al massimo per poterci ritornare”, ha commentato Reiterberger.