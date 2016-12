Superbike, De Rosa sulla Bmw di Althea a Laguna Seca

21 giugno 2016

Sarà Raffaele De Rosa a sostituire Markus Reiterberger sulla Bmw del team Althea in occasione del round di Laguna Seca del Mondiale Superbike . Il pilota tedesco, infatti, ha subito una frattura da compressione alla vertebra D12 nella pesante caduta di gara-2 a Misnao e dovrà restare fermo per 40 giorni. Così, la squadra di Genesio Bevilacqua ha deciso di affidare la sua S1000RR al napoletano, attualmente impegnato in Superstock.

“Ho girato con la Superbike, per poter prendere confidenza con la moto in preparazione per Laguna. Sono felice di avere l’opportunità di correre in America, ma mi dispiace molto per Markus e spero che ritorni presto. Non sono mai andato a Laguna, ma so che è una pista spettacolare e sarà un’esperienza che mi può fare solo bene. Ringrazio Genesio per avermi offerto questa grande possibilità", ha detto De Rosa impegnato nei test post gara.