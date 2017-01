Superbike, De Rosa a "mezzo servizio" col team Althea

17 gennaio 2017

Rischiava di rientrare nella casistica di quei piloti freschi di titolo rimasti a piedi, e non per volontà propria. Raffaele De Rosa, campione Superstock 1000 2016 con la BMW, era ancora in cerca di una moto per il 2017. Fallite le trattative con Lucio Pedercini, che poi ha ingaggiato Alex De Angelis, il pilota napoletano ha sperato che Genesio Bevilacqua, patron del team Althea, riuscisse a convincere la BMW ad allestire una terza moto per il Mondiale Superbike. La cosa è riuscita…a metà. La collaborazione tra la squadra laziale e il pilota campano prosegue, anche se inizialmente Raffaele contribuirà allo sviluppo della S 1000 RR senza impegnarsi in gara, cosa che avverrà successivamente, appena possibile. In tal caso, De Rosa sarà il ventiduesimo (e quinto italiano) pilota della Superbike 2017.