Superbike, Davies: "Vittoria fantastica dedicata ad Hayden"

8 luglio 2017

Chaz Davies ha festeggiato la vittoria di Laguna Seca percorrendo il giro d'onore con la bandiera numero 69 in onore di Nicky Hayden. "E' stata una bella vittoria, anche per Nicky visto che abbiamo corso a casa sua e davanti alla sua famiglia. Per il resto, è un momento fantastico. Tre settimane fa ero in ospedale con tanto dolore e adesso sono sul gradino più alto del podio", ha detto a caldo il gallese della Ducati.

"La gara è stata difficile. All'inizio Tom era veloce, poi la pista è diventata scivolosa per le gomme e ho perso l'anteriore tante volte. Alla fine ho controllato Rea. Lui era più veloce in certe parti, io in altre", ha aggiunto.



Jonathan Rea ha provato sino all'ultimo a mettergli le ruote davanti, ma alla fine si è dovuto arrendere a una Ducati in grande forma. "Non ho avuto troppi problemi con le gomme - ha ammesso - . Nel T1 la Ducati aveva un'accelerazione pazzesca e perdevo i decimi guadagnati nel resto del tracciato. Per gara-2, comunque, dovremo solo fare qualche picoclo aggiustamento". Ha fatto il possibile anche Tom Sykes, ma quando Davies e Rea hanno deciso di mollarlo sul posto, non ha potuto far altro che accontentarsi del podio. "A metà gara ho avuto problemi di grip in inserimento di curva, una cosa mai cpaitata in prova. Gli altri due sono andati molto forte e ora dovremo metterci al lavoro per risolvere questi piccoli problemi", le sue parole.