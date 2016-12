Superbike, Davies si conferma il più veloce nelle libere 2 di Magny-Cours

Davies, unico a essere sceso sotto il limite dell'1'38", sembra deciso a ribadire la crescita della Panigale dopo la pausa estiva, anche se con Sykes e Rea non c'è da stare tranquilli. Oltretutto lo stesso Sykes ha avuto più di un problema tecnico al freno posteriore (come a Imola), che lo ha appiedato per ben tre volte, facendogli perdere tanto tempo prezioso. Non si è scaldato più di tanto, invece, Rea, anche se questa non è una novità in prova. Così, davanti alle verdone, si è inserita la F4 di Camier, sempre protagonista quando c'è di mezzo il cronometro, ma veloce anche in gara. Dopo i problemi tecnici della mattina, si è rivisto van der Mark (Honda), anche se resta alle spalle della rediviva R1 di Lowes (scivolato alla curva 3 e rimasto zoppicante). Hanno perso qualche posizione Fores e Guintoli, mentre Savadori è stato il migliore degli italiani con la sua Aprilia. Ancora in difficoltà Hayden, 13° dietro a Lagrive (al posto di West sulla Kawasaki Pedercini), che ha preceduto il bravo Scassa e un Giugliano non certo al meglio della forma dopo la caduta del Lausitzring come hanno confermato i quasi 2" di distacco da Davies e il fatto di non essere riuscito a migliorare il suo tempo delle libere 1. Per loro, come per Vizziello e de Angelis, l'obbligo della SP1.