Superbike, Davies: "Scelte giuste, ma che rischi..."

1 ottobre 2016

Chaz Davies e la Ducati si sono ritrovati strateghi perfetti a Magny-Cours, ma non è stato facile vincere gara-1 in certe condizioni di pista. "Ho corso tanti rischi, ma finalmente abbiamo preso una buona decisione. Sono molto contento. Ad Assen ho sbagliato, come pure un'altra volta. Stavolta la vittoria è dolce. Devo ringraziare tutti i ragazzi della Ducati", ha detto il gallese a Sport Mediaset.

Qualche rammarico, invece, per Tom Sykes, nonstante sia finito davanti a Rea. "Siamo partiti con il bagnato e sono rientrato per mettere le slick. Peccato perché volevo cambiare le gomme un paio di giri prima, ma le chicane erano ancora bagnate e non mi fidavo. Certo, con un paio di giri in più avrei potuto essere più avanti. Comunque il podio va bene, in gara-2 cercheremo di fare meglio", il suo commento. Ancora più arrabbiato Lorenzo Savadori, che aveva addirittura accarezzato il sogno della vittoria: "Non posso dire di essere soddisfatto, anzi. Cercherrmeo di capire come è stata la gestione della gara. La "top 5" è positiva, ma quando mancano pochi giri e sei primi e nel finale perdi anche il podio...".