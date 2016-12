Superbike, Davies regala la vittoria alla Ducati a Magny-Cours

E' stata una prima manche ricca di colpi di scena quella in Francia e alla fine a essere premiati sono stati Davies e la Ducati. Il gallese è partito con due gomme intermedie quando l'asfalto era ancora bagnato e ha perso subito parecchie posizioni, scendendo fino al 13° posto. Poi, mentre la pista si asciugava e gli altri erano costretti a fermarsi per il cambio gomme, lui ha rimontato a suon di giri veloci, portandosi al comando a pochi chilometri dal traguardo. E' la sua sesta vittoria stagionale, che non lo rilancia nella corsa al titolo, ma di sicuro conferma il suo buon momento. Peccato solo che la festa italiana non sia stata completata da Aprilia e MV Agusta, che con Lorenzo Savadori e Leon Camier si sono ritrovati prima al comando e poi sul podio. Solo che le gomme rain, che entrambi montavano non potevano tenere sino alla fine e così è stato. Il loro posto è stato preso da Michael van der Mark, tra i primi a fermarsi, e Tom Sykes, rientrato in pista con due slick, mentre Jonathan Rea ha optato per le intermedie. Poco male per il leader del campionato, che ha badato soprattutto a non commettere errori e portare a casa punti importanti per la classifica. Le condizioni meteo hanno comunque rimescolato le carte e così nella top 10 hanno chiuso outsider come Matthieu Lagrive, splendido sesto con la Kawasaki di Pedercini, ma anche Fores, Guintoli e de Angelis. Un punticino per Scassa, 15°.



E' invece finita prima del tempo la gara di Nicky Hayden, costretto a fermarsi ai box per un problema tecnico alla sua Honda dopo un avvio gagliardo e il cambio gomme anticipato. Il weekend di Davide Giugliano si è chiuso con la SP1. Poi il pilota romano ha dovuto alzare bandiera bianca con la spalla infortunata al Lausitzring, che non gli ha permesso di schierarsi in griglia per il troppo dolore e la mancanza di forza.