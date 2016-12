Superbike, Davies regala la Superpole alla Ducati in Germania

Davies ha messo il primo mattoncino per una gara-1 ricca di incognite, come lo sono state comunque le prove, condizionate da una pista prima umida e poi sempre più asciutta. Alla fine è stato un duello con Sykes, stavolta battuto. Se sarà così anche allo spegnersi del semaforo è difficile da dirsi, anche perché gli outsider come l'ottimo Savadori, ma anche Hayden e Torres, non staranno certo a guardare. Di sicuro sarà della partita per il podio Rea, costretto a partire dalla seconda fila, ma, a suo dire, veloce come passo, mentre per Giugliano (vittima di un fuoripista come pure Davies) le cose sembrano un pochino più complicate dopo proive non certo facili.



Niente Superpole, invece, per Alex Lowes. L'inglese era caduto pesantemente nelle libere 3, colpendo il gomito destro, ma ha dovuto rinunciare alle qualifiche a causa di un problema tecnico accusato dalla sua R1 proprio nel volo della mattina: scatterà 12°. Con Giugliano e Rea che avevano superato l'ostacolo della SP1, chiudendo nell'ordine davanti a Fores, Schmitter e Ramos, la griglia degli italiani è stata completata da Alex de Angelis, vitttima di una caduta nel finale e 18°, subito seguito da Scassa e Vizziello.