Superbike, Davies pronto per correre a Laguna Seca

3 luglio 2017

Laguna Seca ritroverà Chaz Davies per l'ultimo round del Mondiale Superbike prima della sosta estiva. Il pilota della Ducati , caduto a Misano e investito da Rea, è già sbarcato in California in attesa di sottoporsi alla visita dei medici in programma giovedì in circuito. Solo in quel momento saprà se gli verrà dato il nulla osta per correre. Il gallese, comunque, sta bene e ha già fatto fisioterapia in Spagna prima di partire per gli Usa.

“Ho fatto fisioterapia tutti i giorni nelle ultime due settimane e le mie condizioni fisiche sono migliorate costantemente. In generale mi sento bene e la schiena non mi dà particolari fastidi, dobbiamo solo aspettare l’OK ufficiale dei medici. Sinceramente non vedo l’ora di tornare in pista. Non potermi allenare è stato un po’ frustrante, ma non volevo rischiare di peggiorare le cose. Voglio sfruttare i prossimi giorni per rimettere in movimento i muscoli. Laguna Sera è una pista stupenda, evoca dei bei ricordi, ed ha un’atmosfera unica. Forse fisicamente non saremo al 100% ma, se riusciremo a trovare un setup che ci consente di essere veloci senza forzare troppo, possiamo ottenere dei grandi risultati, quindi sono fiducioso”, le parole di Davies.



Sempre a Laguna Seca la Honda tornerà a schierare una squadra con due piloti. A Stefan Bradl, rimasto da solo dopo la tragedia di Nicky Hayden, verrà infatti affiancato il 24enne americano Jacob "Jake" Gagne, attualmente impegnato nel campionato Usa proprio con la Honda. Si tratta di una presenza part-time, visto che dalla Germania a metà agosto, il team Ten Kate dovrebbe definire il sostituto di "Kentucky Kid". Gagne ha già corso in Europa e nel 2010 ha vinto la Rookies Cup Ktm, campionato di contorno del Motomondiale. L'anno seguente ha partecipato al Cev in Moto2, prima di tornare in America, dove si è laureato campione Superbike nel 2014 e Superstock 1000 nel 2015.