Superbike, Davies precede Rea nelle libere 1 di Magny-Cours

Nessuna sorpresa, dunque, anche se la presenza di Fores nelle prime posizioni conferma il suo buon momento. Come pure quello di Camier e della MV Agusta, sempre molto veloci almeno in prova. Si rivede ai vertici anche la Yamaha, che piazza entrambi i suoi piloti nella top 8, dove si infila anche Reiterberger. I delusi della mattinata sono Hayden, solo decimo, e Giugliano, appena alle sue spalle e alla guida di un terzetto di italiani composto da Savadori (Aprilia) e Scassa (Ducati). Il ducatista, però, è alle prese con i postumi della caduta in Germania. Nemmeno un giro completo, invece, per Michael van der Mark, rimasto ai box per tutta la sessione a causa della sostituzione del motore della sua Honda. Caduta per l'ungherese Toth, dichiarato comunque "fit" dal responsabile medico.