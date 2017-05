Superbike, Davies: "Ho martellato dall'inizio"

13 maggio 2017

Chaz Davies si gode il tripudio di folla e Imola dopo uno spettacolare successo in gara-1 e spera di ripetersi anche nella manche di domenica. "Ho fatto una bella partenza e poi ho martellato senza mai girarmi indietro. La moto è stata incredibile, sono davvero contento di come sta andando qui la Panigale: è veloce e agile", ha commentato a caldo il gallese. Jonathan Rea gli ha reso onore: "Era imprendibile".

"Il nostro problema è stato che nei primi giri aveva davanti Melandri e non ho potuto superarlo. In quel momento Davies ha fatto il gap. Poi ho preso il mio ritmo ma nbon è stato abbastanza", ha aggiunto il leader della classifica. Dal canto suo Marco Melandri è più che contento del podio: "All'inizio avevo grandi difficoltà, la moto saltava tanto. Col calare della benzina è andata meglio, spervao di chiudere su Rea, ma poi è arrivata la bandiera rossa. Comunque non avrei sperato nel podio".