Superbike, Davies fa volare la Ducati a Laguna Seca

Insomma, chi era preoccupato delle condizioni di Davis, reduce dal brutto botto in gara-1 a Misano, è stato subito rassicurato. Chaz è in forma ed è pronto a dare battaglia sui saliscendi californiani. Almeno sul giro secco. Poi in gara potrebbe accusare una condizioni fisica non ottimale per la mancanza di allenamento degli ultimi tempi. Sta di fatto che la Ducati sembra davvero andare forte a Laguna, come ha dimostrato lo stesso Melandri. Certo, bisognerà aspettare almeno la seconda sessione prima di fare bilanci definitivi, ma se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere un weekend nel segno delle Rosse.



Come al solito bisognerà fare i conti con Sykes e soprattutto Rea, anche se l'impressione è che stavolta potrebbe inserirsi qualche outsider tra i grandi protagonisti del campionato. Magari l'Aprilia, anche se Savadori, solo 17°, è apparso in difficoltà rispetto a Laverty. Bene, invece, De Rosa (Bmw), appena fuori dalla "top 10", dove figurano nell'ordine Torres (Bmw), Lowes (Yamaha), Bradl (Honda) e Fores (Ducati), e subito davanti a De Angelis (Kawasaki).



Esordio faticoso, infine, per Jake Gagne. L'americano, salito sulla Honda dello sfortunato Hayden, non ha impressionato, chiudendo la sua prima uscita sulla CBR ufficale al 16° posto.