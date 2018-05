Superbike, Davies e Rea chiudono le libere di Imola con lo stesso tempo

11 maggio 2018

Si prospetta un fine settimana spettacolare a Imola dove sono andate in scena tre sessioni di prove libere, l'ultima delle quali davvero esaltante. Con lo stesso tempo, infatti, hanno terminato la sessione sia Jonathan Rea, sia Chaz Davies, con quest'ultimo premiato in graduatoria per la discriminante della seconda tornata più veloce: con il tempo di 1'46”686 millesimi hanno piazzato entrambi il miglior tempo. Due specialisti del tracciato di Imola promettono, dunque, spettacolo in questo fine settimana. Alle spalle dei due ecco Melandri che con la sua Ducati ha fissato il cronometro su 1'47'126 con il terzo miglior tempo della terza sessione di prove libere. L'Aprilia di Savadori tornata protagonista, concludendo la terza sessione di prove libere in quarta posizione (+0.710), mentre la Yamaha di Van Der Mark si è piazzata quinta (+0.775). Sesta posizione per la Ducati di Fores (+0.843), settimo e ottavo tempo per le Kawasaki di Sykes (+0.864) e Haslam (+0.877). Nono Torres (+0.892), decimo Rinaldi con la Ducati (+0.911).