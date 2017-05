Superbike, Davies e la Ducati re della Superpole a Imola

Insomma, Davies sembra davvero imbattibile a Imola, anche perché più che Sykes il pericolo numero uno è Rea, che sulla rive del Santerno non pare essere a suo agio. Poi, si sa, la gara è sempre un'altra storia, ma l'impressione è che il nordirlandese sia un po' in difficoltà. Un po' come Melandri, che da Davies ha incassato 1" di distacco e non sembra in grado di poter lottare per il podio. Anzi, dovrà guardarsi da MV Agusta e Aprilia. Bravi Fores e Mercado, con le loro Panigale e RSV4 private. In difficoltà la Yamaha, solo nona con van der Mark e undicesima con Lowes.



Delusione per Nicky Hayden, tredicesimo dopo essere rimasto fuori dall'SP2 per mano di Savadori (decimo), che gli ha strappato la posizione all'ultimo giro utile e poi "promosso" insieme a Bradl (dodicesimo). Tutti in fila dal 16° al 19° posto gli altri italiani De Rosa, Badovini, il sammarinese de Angelis (che potrebbe saltare Donington) e Russo. Niente prove libere 3 e Superpole per Jordi Torres, messo ko da una forte gastroenterite. Lo spagnolo della Bmw ha rimandato all'ultimo istante la decisione sul provare a correre o meno gara-1 anche se fortemente debilitato.