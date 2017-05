Superbike, Davies: "Che weekend, sono senza parole"

14 maggio 2017

Chaz Davies ha un sorriso smagliante prima di salire per la seconda volta in 24 ore sul gradino più alto del podio. La doppietta di Imola è di quelle da ricordare a lungo. "Sono senza parole. Sono molto, molto felice, è stato un weekend perfetto. La moto ha funzionato dalle prove libere 1 all'ultima gara, non ho dovuto cambiare tanto. A Imola forse la mia Panigale conosce il tracciato, si sente a casa", ha detto il ducatista.