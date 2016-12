Superbike, Davies: "Bella vittoria dopo periodo difficile"

17 settembre 2016

Con la vittoria in gara-1, Chaz Davies ha ritrovato il sorriso dopo un periodo un po' complicato. "Non ho vinto tranquillo, ma è stato tutto sotto controllo - ha ammesso il ducatista nel parco chiuso - . Sono molto contento per questa vittoria arrivata dopo qualche mese passato nella nebbia. Abbiamo trovato qualcosa con la moto che mi ha permesso di guidare come voglio. Adesso pesnso solo a recuperare per gara-2".

Se la ride anche Tom Sykes, che in un colpo solo ha recuperato 20 punti a Rea e riaperto la corsa al titolo. "Il titolo? Nelle corse tutto è possibile dopo aver avuto un brutto inizio di stagione. In gara ho fatto il possibile, ma Chaz era irraggiungibile. Poi alla fine ho avuto parechcia pressione da Hayden. Per gara-2 cercherò di migliorare ancora", ha spiegato. Proprio Nicky Hayden è stato il terzo incomodo su un podio prevedibile. "Abbiamo recuperato bene dai problemi della mattina. Volevo prendere Tom, ma alla fine non ci sono riuscito. E' stata comunque una bella soddisfazione", il commento dell'americano. Ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno Davide Giugliano: "Non ero a posto in entrata di curva, il setup mi ha dato problemi e facevo un po' di fatica. Peccato perché perdevo solo in quel frangente, veramente torppo, 2/3 decimi. Ma almeno abbiamo tanti dati per la seconda gara".