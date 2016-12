Superbike, Davies beffa le Kawasaki e vince gara-2 a Magny-Cours

Sotto gli occhi di Kenji Tomida, presidente della Kawasaki moto, Davies e la Ducati hanno dato una bella dimostrazione di forza nonostante l'assenza di Giugliano. Dopo un avvio che non lasciava presagire neitne di buono, il gallese nel finale si è rifatto sotto e ha approfittato della battaglia in famiglia per prendere il largo e conquistare il settimo successo della sua stagione. Il vero sconfitto è Sykes, che dopo essere scattato come un fulmine è stato battuto non solo da Davies, ma anche da Rea, che ha messo qualche altro punticino tra lui e il rivale per il titolo. A due gare dal termine, la festa per Jonathan potrebbe svolgersi già a Jerez. Ma a Borgo Panigale qualcuno si mangerà le mani per una parte centrale di stagione con troppi "zeri".



Questa volta, in condizioni di asciutto, gli outsider sono rimasti tali anche se Leon Camier ha confermato l'ottimo momento suo e della F4, così come positivo è stato il weekend di Michael van der Mark al contrario di quello dell'altra Honda di Nicky Hayden, solo nono. Bene Lorenzo Savadori con l'Aprilia, mentre il compagno di team Alex de Angelis non è andato oltre la 14.a piazza. A secco Alex Lowes, finito a terra con la sua Yamaha e ripartito dal fondo del gruppo. Caduto anche Luca Scassa (Ducati) nelle prime fasi della corsa.