Superbike, Davies: "Sono contento, ma potevo fare meglio"

30 settembre 2016

Il secondo posto di Leon Camier con la MV Agusta conferma la crescita delle moto italiane. "Abbiamo fatto dei grossi cambiamenti tra le due sessioni e il feeling è stato buono. Peccato per un paio di errori, altrimenti avrei potuto fare anche meglio", il commento dell'inglese. Di tutt'altro umore, nonostante il terzo posto, Tom Sykes: "Sono molto deluso per quanto è successo, abbiamo avuto dei grossi problemi con il freno posteriore. Però mi sento abbastanza pronto per la gara, anche se senza il tempo perso avrei potuto sistemare alcuni dettagli. Incrociamo le dita". Lorenzo Savadori si aspetta, invece, di fare qualche passo in avanti prima delle due manche. "C'è molto da lavorare, ma è positivo il fatto che siamo passati direttamente in SP2. Speriamo che regg ail meteo e non piova. Dobbiamo sistemare vari aspetti in ottica gara", il suo commento.



Attesa in casa Ducati, dove Davide Giugliano aspetterà sabato mattina per capire se sarà in grado di correre per le conseguenze della caduta in Germania. "Sinceramente non mi aspettavo queste difficoltà. La spalla mi faceva molto male dopo la caduta ma, grazie alla fisioterapia, avevo recuperato velocemente. Tra FP1 ed FP2 mi sono sottoposto a dei trattamenti ma, nonostante mi abbiano dato un po’ di sollievo, il dolore si è riacutizzato non appena sono risalito in sella e con la squadra abbiamo deciso di fermarci temporaneamente. In queste condizioni è difficile essere competitivi sull’asciutto, ma in caso di pioggia proverei a correre. In ogni caso, decideremo sabato mattina", le sue parole.