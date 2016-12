Superbike, dalla vacanza alla pista: il debutto a sorpresa di Ratzgatlioglu

In Australia si trovava in "vacanza", al seguito del suo, diciamo così, padrino Kenan Sofuoglu. Toprak Ratzgatlioglu, pilota ufficiale Kawasaki nella Superstock 1000 che debutterà in Europa e campione europeo uscente della Superstock 600, farà invece a sorpresa il suo debutto in Superbike. Il giovane fenomeno turco sostituirà l'australiano Josh Hook, che si è infortunato negli ultimi test, in sella alla Kawasaki del team Grillini.