Superbike, confermata la gara in Argentina

14 aprile 2018

E' stato confermato il round in Argentina del Mondiale Superbike. La gara, in programma sulla nuova pista di El Villicum, si svolgerà nel weekend del 12/14 ottobre: il calendario 2018 delle derivate di serie, quindi, conterà su 13 round. L'accordo è stato trovato tra Fim, il Comune di San Juan, OSD e Dorna WSBK organization. “Abbiamo un progetto molto impegnativo che ci aspetta per via del poco tempo, ma dopo l’incontro della scorsa settimana siamo riusciti a fare un piano che assicura che l’evento possa avere luogo senza problemi e che sia adeguato per ottobre. El Villicum è pronto a diventare un circuito di riferimento una volta che sarà completato e sarà una destinazione perfetta per ospitare il WorldSBK, tenendo a mente anche la spettacolare location del tracciato, proprio ai piedi delle Ande e circondato da vigneti.”, ha detto il direttore esecutivo di WorldSbk, Daniel Carrera.