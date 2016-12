Superbike, conclusi i test di Biaggi a Sepang

23 luglio 2015

Max Biaggi ha concluso i quattro giorni di test a Sepang, dove la settimana prossima sarà al via della tappa malese del Mondiale Superbike. Il pilota romano dell'Aprilia farà il bis dopo la gara di Misano, con la speranza di riuscire a salire sul podio. "La moto è pronta, il pilota... speriamo", ha detto Biaggi nel suo resoconto finale. "Sono stati test sfortunati, purtroppo. Per ben 3 giorni dei 4 disponibili abbiamo trovato pioggia. Non mi sono fatto mancare nemmeno una scivolata e abbiamo avuto anche un paio di problemi tecnici che ci hanno rallentato nel lavoro, però queste cose fanno parte delle corse. Speriamo di essere più fortunati la prossima settimana. Sepang rimane sempre un circuito affascinante, l’unico neo è che ho trovato l’asfalto piuttosto sconnesso rispetto a come me lo ricordavo", il commento di Biaggi.