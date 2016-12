Superbike, Checa torna in pista per i test Ducati

29 giugno 2015

Dopo Bayliss e Biaggi, un altro ex pilota torna in pista in Superbike. Si tratta di Carlos Checa, anche se lo spagnolo non gareggerà. Almeno per ora. Checa, infatti, è stato chiamato dalla Ducati a sostituire il collaudatore Luca Scassa, infortunatosi a Misano, per una tre giorni di test al Mugello, che si concluderà giovedì. Anche dopo il suo ritiro dalle competizioni l'ex campione del mondo è rimasto legato alla casa di Borgo Panigale come testimonial e ambasciatore del marchio e ha sempre mantenuto un ottimo livello di allenamento e preparazione fisica. Checa, che comunque non pensa ad un rientro nelle competizioni, aveva già offerto la sua disponibilità a Ducati per eventuali test con la Superbike. Ora l’occasione si è presentata e Carlos è pronto a tornare in pista. Ducati Corse ha accolto con entusiasmo la possibilità di lavorare nuovamente con l’ex-campione del mondo, con la fiducia di poter raccogliere utili e costruttivi feedback nell’arco dei tre giorni di test programmati.