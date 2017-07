Superbike, casco speciale per Melandri a Laguna Seca

7 luglio 2017

Lo skyline di New York, la Statua della Libertà, Hollywood, la Casa Bianca, l’Air Force One sono da sempre simboli inconfondibili degli Stati Uniti d’America. Marco Melandri li porta anche sulla versione speciale del suo Nolan X-802RR per la tappa di Laguna Seca del Mondiale Superbike. La grafica, realizzata da GTT Design, viene spiegata dallo stesso Melandri: “Ho voluto unire gli elementi chiave degli Stati Uniti alla mia passione per il volo. Il casco rappresenta quindi me stesso in compagnia del mio inseparabile riccio, che volo per gli USA utilizzando molto mezzi diversi”. Una grafica speciale che da lunedì 10 luglio sarà in vendita esclusiva sull’e-commerce www.motowide.com. Solo 15 pezzi, aerografati a mano dallo stesso GTT Design, che potranno anche essere personalizzati con il nome del proprietario.