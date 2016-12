Superbike: Canepa torna subito in sella

Dopo la chiusura del team EBR Hero la stagione di Niccolò Canepa in Superbike sembrava destinata a chiudersi in anticipo. A Imola è arrivata la buona notizia. Il pilota genovese è stato infatti ingaggiato dal team Grillini per sostituire Christophe Ponsson in sella alla Kawasaki . L’accordo prevede la partecipazioni a tutte del campionato. Ponsson nel frattempo è stato messo sotto contratto da Lucio Pedercini.

"Sono felice di questa opportunità, che è arrivata all'ultimo minuto” ha detto Canepa. “Dopo tutto ciò che è successo di recente, non vedo l’ora di scendere in pista con la nuova moto. Non sarà facile, in quanto non ho mai guidato la ZX-10R e devo ancora conoscere la squadra, ma darò il massimo sia qui ad Imola che su ogni altro tracciato in calendario. Vorrei ringraziare la squadra per la possibilità che mi è stata data", ha detto Canepa.