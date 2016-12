Superbike: Canepa torna in Ducati

11 giugno 2015

Niccolò Canepa torna in Ducati. Dopo aver risolto il contratto con Nico Terol il team Althea ha ufficializzato l'ingaggio del pilota genovese dal prossimo round di Misano fino a fine stagione. Per Canepa si tratta di un ritorno nella squadra di Genesio Bevilacqua. Lo scorso anno chiuse il mondiale superbike con il secondo posto nella categoria EVO. In questa stagione ha corso con EBR e, dopo il fallimento del team di Pegram, con la Kawasaki di Grillini.

Niccolò Canepa: "Sono felicissimo di questo ritorno. Riuscire a salire sulla Ducati del Team Althea e ritrovare la mia squadra, mi da una carica enorme. La moto è migliorata moltissimo da quella dello scorso anno quindi sono sicuro che dopo un breve rodaggio di qualche turno potrò essere subito competitivo. Sono sicuro che i tifosi della Ducati non rimarranno delusi. Vi aspetto a Misano".