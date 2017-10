Superbike: Camier vicino alla Honda, ma MV prova a trattenerlo

4 ottobre 2017

Leon Camier è a un passo dalla Honda per il prossimo Mondiale Superbike . Non c'è ancora la firma e per questo alla MV Agusta , con cui il pilota inglese sta correndo continuativamente dal 2015, sperano ancora di riusicre a convincerlo a rimanere. Lo stesso presidente Castiglioni starebbe facendo di tutto per trattenere lo spilungone di Ashford, tentato dal passare a una grande Casa, ma su una moto che, al contrario della F4, finora ha stentato parecchio.

Decisivi saranno i prossimi giorni anche se alla Honda sono abbastanza sicuri di poter schierare Camier nel 2018. Non si sa ancora al fianco di chi, visto che i riusultati di Stefan Bradl sono stati al di sotto delle aspettative e lo stesso tedesco non è contento di come si è comportata la nuova CBR. In caso di addio dell'ex pilota della MotoGP, il team Ten Kate dovrebbe trovare anche il secondo pilota. In corsa ci sono Loris Baz e Jake Gagne.