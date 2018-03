Superbike, brutto incidente tra Forés e Laverty

23 marzo 2018

Qualche brivido durante le Libere 3 della Superbike in Thailandia. Lo spagnolo Xavi Forés ha centrato in pieno l'irlandese Eugene Laverty con la sua Ducati in ingresso di curva, abbattendo l'Aprilia e facendola finire nella ghiaia. L'impatto ad alta velocità, fortunatamente, non ha comportato conseguenze fisiche per i due piloti. Forés è stato però portato al centro medico per accertamenti ed è stato costretto a perdere gran parte del turno.